Enfado de Tamara Falcó en 'El Hormiguero' tras confirmarse su fichaje por 'Got Talent'

Tamara Falcó es una de las colaboradoras habituales del programa de entretenimiento 'El Hormiguero'. La marquesa de Griñón ha vuelto a hacer gala de su naturalidad en la tertulia de este jueves, dando su opinión sobre uno de los temas que más le importan. En la charla, ha defendido la renuncia de los monjes a los instintos más innatos y la fe.

De hecho, la hija de Isabel Preysler ha mostrado su cara más reivindicativa y ha hecho una contundente reclamación a Pablo Motos. Hablando, expresaba que "el celibato también está contemplado en el matrimonio", y Pablo ha solicitado a Juan del Val que terminara el debate con sus declaraciones.

Algo que no ha gustado a Falcó, reclamando más espacio en el programa. "¿Por qué siempre le tienes que dejar terminar a él?", preguntaba Tamara. "Termino yo y es porque no me fio de la gente que no se toma el placer en serio", contestaba rápidamente el presentador.

La influencer hizo caso omiso, diciendo que antes de conocer la fe tuvo "muchos prejuicios con la Iglesia". "Los placeres no tienen que ser solo terrenales. Cuando tienes una vida enfocada a algo superior hay otros tipos también", terminaba diciendo.