El enfado de Laura Bozzo por el que pide abandonar 'GH VIP 8'

'Gran Hermano Vip 8' apenas ha dado comienzo y ya tiene sus primeras polémicas Laura Bozzo ha protagonizado un primer debate sobre una de las normas, llegando incluso a querer abandonar el concurso

'Gran Hermano Vip 8' apenas ha dado comienzo y ya tiene sus primeras polémicas. La mecánica del concurso, la casa e incluso la lista de participantes se ha mantenido en secreto hasta su estreno. De hecho, mucho de los concursantes se han enterado de las reglas en directo. Laura Bozzo ha protagonizado un primer debate sobre una de las normas, llegando incluso a querer abandonar el concurso tan solo unas horas después de empezarlo.

Laura Bozzo se ha quedado impactada al conocer una de las mecánicas que tendrán lugar en la primera noche de 'Gran Hermano Vip 8'. Algunos de los concursantes debían estar en una cueva ubica en un sótano, un lugar donde no cuentan con las comodidades de la casa principal.

Para poder salir del mismo, Marta Flich, presentadora del concurso, ha explicado que los participantes tenían que encontrar unas bolas doradas. Laura Bozzo no ha querido participar en el juego y su grado de indignación ha sido tan alto, que ha expresado su voluntad de irse del programa. "¡Yo me voy! Quiero hablar con alguien de producción".

No fueron sus últimas palabras, ya que continuaba argumentando sus motivos "a mí no me hace falta esto". Durante una conversación con su compañera Carmen Alcayde, ha podido revelar que "esto no es lo que habíamos hablado". Sin embargo, después de la insistencia de sus compañeros, la comunicadora ha decidido continuar en la casa.