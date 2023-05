Esto es lo que se ha encontrado Paz Padilla en un restaurante y que ha revolucionado las redes

La presentadora y actriz ha compartido lo ha compartido a través de su TikTok "Ay mi madre, mira...Vámonos ya"

Algo que nos gusta mucho hacer es salir a comer o cenar fuera, incluso simplemente salir a tomar un café o una copa, claro, con familiares o amigos. Digamos que es una especie de tradición y algo que suele ser bastante necesario para romper de vez en cuando la rutina. Ahora bien, aunque la idea siempre es salir para disfrutar y pasarlo bien, hay ocasiones en las que interfieren ciertos factores que fastidian el día, siendo algunos de ellos hasta repulsivos.

Esto último es lo que ha experimentado la actriz y presentadora Paz Padilla. La televisiva ha compartido en TikTok, donde tiene más de 2,6 millones de seguidores, lo que se ha encontrado en un restaurante en el que estaba comiendo con otras personas. El vídeo es breve, de unos 10 segundos, pero dura lo suficiente como para morirse del asco.

Concretamente, en el vídeo compartido por Paz se pueden ver varias cucarachas corriendo por encima de la mesa y paseándose por los platos del postre vacíos. "Ay mi madre, mira...Vámonos ya", se le escucha decir a la expresentadora de Sálvame. Evidentemente, esto ha generado bastante interacción en la propia publicación, como era de esperar.

Los comentarios no se hicieron esperar, y los seguidores de Paz Padilla los han dejado de todo tipo. Algunos no querían ni imaginarse como debía estar la cocina viendo el vídeo, ya que ellos y más usuarios se estaban 'muriendo del asco'. Además, otros le piden que diga el nombre del local para no ir y otros le dicen que no pague la cuenta.