A este empleado nunca le comunicaron que era fijo y ahora le pagarán casi 20.000 euros de compensación

En Suecia, un asistente de cuidado del municipio de Köping será compensado económicamente a causa de una mala praxis de la empresa del pueblo dentro de un caso que se ha viralizado mucho en los últimos días.

El empleado, de nombre Abdi, constaba dentro de su equipo como un trabajador fijo sin que nadie se lo hubiera comunicado previamente dentro de la compañía.

Abdi figuraba dentro de la empresa como trabajador temporal, una situación que se llegó a prolongar durante 2 años sin que ni él ni sus responsables tuvieran en cuenta que era un trabajador fijo.

Este error sobre su contrato será compensado con la cantidad de 215.000 coronas suecas (19.000 euros al cambio) a causa de las vacaciones que no llegó a cobrar por el malentendido.

El despiste fue detectado a raíz de una denuncia sindical que Abdi llevó a cabo cuando uno de sus jefes intentó obligarle a cambiar de turno después de volver de una baja médica.

¨Sentí que se aprovecharon mucho de mi por ser un trabajador temporal. He estado muy estresado por la situación¨, comentaba Abdi después de lo sucedido en los medios suecos.

No obstante, parece que todo ha terminado llegando a buen puerto dado que, además de la compensación, el trabajador ha disfrutado ya de las primeras vacaciones estipuladas en su contrato.

Finalmente, el sindicato ha determinado que esta situación se produjo por un malentendido y que los responsables de su empleo no tuvieron mala fe de ningún tipo.