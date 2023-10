Salen a la luz todos los secretos del emotivo encuentro entre Rodolfo y Daniel Sancho

El chef rechazó recientemente declarar en su juicio debido a que no contaba con un traductor

Rodolfo Sancho viajó por segunda vez a Tailandia esta semana para acompañar a su hijo Daniel en su primera comparecencia ante la jueza, pero esta no llegó a tener lugar. Tanto el chef como su padre deseaban contar con un traductor en el lugar para entender completamente lo que ocurría. Sin embargo, lo que sí sucedió fue el primer encuentro físico entre padre e hijo, sin los cristales de separación habituales en la prisión.

Aunque aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo, Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, lleva más tiempo en la isla. Según un reportero de Telecinco desplazado a Koh Samui, Rodolfo Sancho llegó a la prisión a las nueve de la mañana y no quiso hacer declaraciones a la prensa. Durante la mañana, padre e hijo tuvieron varias conversaciones, pero no se ha informado si hubo un abrazo o si la situación fue tensa. Este encuentro afectó profundamente al actor, quien se mostró más nervioso y serio de lo habitual.

Después de salir del centro penitenciario, Rodolfo Sancho se dirigió a un hospital de la isla. Aunque no salió del vehículo, sus dos acompañantes estuvieron en el hospital durante aproximadamente una hora y salieron con una bolsa de medicamentos.

Cabe recordar que Daniel enfrenta cargos graves en Tailandia, incluido el de asesinato premeditado, que en ese país conlleva la pena de muerte. La situación sigue siendo complicada y preocupante para la familia, que sigue luchando junto a su equipo legal para evitar que tenga que enfrentarse a esta dura condena.