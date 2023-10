La emotiva sorpresa de Shakira a Carlos Vives en pleno concierto

Después de haber cerrado su etapa en Barcelona, la de Barranquilla ha vuelto a centrarse en su carrera profesional con un nuevo disco demás, la cantante ha aumentado su vida social dentro de la industria, retomando el contacto con diversos artistas con los que había colaborado

Shakira afronta su nueva vida en Miami. Después de haber cerrado su etapa en Barcelona, la de Barranquilla ha vuelto a centrarse en su carrera profesional con un nuevo disco. Además, la cantante ha aumentado su vida social dentro de la industria, retomando el contacto con diversos artistas con los que había colaborado en el pasado.

Uno de ellos ha sido Carlos Vives, que fue sorprendido por una visita sorpresa de la colombiana en pleno concierto. Ambos cantantes mantienen una buena amistad desde hace años, prueba de ello es la popular canción que dedicaba Shakira en Barcelona en 2017, 'La bicicleta', uno de los temas más conocidos de ambos.

Años más tarde, la colombiana ha aparecido en un concierto de su gran amigo, tal y como ha revelado en un vídeo de Instagram: "Sorprendiendo a mi hermano Carlos Vives en el escenario esta noche", escribía 'Shak' en su publicación, adjuntando un vídeo en el que explica el plan de forma improvisada con sus seguidores.

"Voy a sorprender a Carlos Vives. Voy a aparecer en el escenario, no le hemos dicho a nadie, solamente lo sabe el mánager. Va a cantar La Bicicleta conmigo", empezaba diciendo Shakira. "No he enseyado, este es mi ensayo. No he hecho nada, he estado trabajando toda la tarde, me he vestido y me he venido para aquí", contaba la artista internacional.