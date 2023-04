¡La boda entre Elsa Anka y Víctor Prat-Heimerl ha sido cancelada!

Así lo ha confirmado la famosa a una periodista, de forma sorpresiva, durante el desfile de Pronovias "No, no va a haber boda, cosas de la vida que pasan", ha asegurado Elsa

Elsa Anka cuenta con un buen repertorio a sus espaldas en la televisión de nuestro país, más allá de ser una de las famosas que siempre suele ser muy agradecida con la prensa, y que ha presentado programas en TV3 y Telecinco, por ejemplo. Ahora bien, seguramente, muchos la conoceréis por su último proyecto, ya que Elsa sustituyó a su hija, Lidia Torrent, en First Dates.

En el día de hoy, Elsa Anka ha sido noticia tras dar una noticia inesperada en el mundo del corazón. La famosa catalana llevaba prometida desde 2021 con el empresario Víctor Prat-Heimerl, por lo que se esperaba que la boda fuese a llegar cuanto antes.

Como ella misma ha confirmado a una de las periodistas que han asistido al desfile de Pronovias, finalmente no habrá boda entre ellos. La periodista le preguntaba a Elsa si acudía al desfile para coger ideas para su boda, a lo que ella contestaba lo siguiente: "No, no va a haber boda, cosas de la vida que pasan. Al final me compensa tener a mi nieta, la vida es una montaña rusa. Es una cosa reciente. Hay que tirar adelante".

Los motivos de esta decisión no se conocen todavía, pero desde luego es una noticia muy sorprendente y que ninguno podía esperar. De hecho, no había ningún indicio de una posible ruptura entre ambos, por lo que todo ha llegado de la forma más sorpresiva posible, ya que, como decíamos, llevaban prometidos desde 2021 y en total han tenido una relación de unos 4 años.