El espanto de una soltera de 'First Dates' al ver quién es su cita: "¿Se ha escapado del museo de la ciencia?"

Maribel ha cenado con Paco, aunque le llaman 'El Puma' Una cita muy peculiar

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Paco tiene 79 años, viene de Ciudad Real, aunque más que Paco le llaman 'El Puma', él asegura que también le confunden con Ricky Martín o Georgie Dann, pero Maribel de 72 no ha opinado lo mismo, nada más verle se le ha escapado una carcajada: "¿Se ha escapado de un museo de la ciencia?".

Maribel viene de Valdepeñas y quiere tener pareja porque busca a alguien con quién caminar de la mano, pero al ver a 'El Puma' no parece que vaya a ser el indicado: ''Para que tanto tinte en las cejas y todo'', decía la soltera entre risa.

Pero Maribel tampoco le ha gustado a Paco: ''No es el tipo que yo busco'', decía él. Hablando de aficiones Paco le ha contado a Maribel que antes cazaba y eso ha supuesto una negativa más: ''Ya me ha matado, ni la caza no los toros, no'', decía ella.

''En común hemos tenido poco, la veo buena persona pero poco más tenemos en común'', decía él y justo Maribel acertaba su signo del zodiaco pero Paco le ha espetado: ''Yo no creo en eso'', a lo que ella le ha rebatido: ''A mi me da igual que tú creas que no, yo tampoco creo en Dios y tú sí''.

Una cita en la que no han tenido muchas cosas en común y en lo único que han estado de acuerdo ha sido en no tener otra cita juntos.