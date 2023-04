"El efecto pastilla efervescente" así define una soltera de 'First Dates' a su cita

Leire ha acudido a 'First Dates' en búsqueda del amor y ha confirmado su teoría de la pastilla efervescente

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa de hoy, Leire ha ido a 'First Dates' para buscar el amor. Lo tiene claro: "No quiere cayetanos, ni canis, ni nada de eso" y a priori, parece que Ismael le ha encajado muy bien en su prototipo: "me flipan las cejas pobladas y la nariz grande" decía la soltera.

Durante la cena, los dos andaluces han congeniado bien, pero Leire ya veía algunos aspectos de Ismael que no le acababan de convencer: es influencer, se disfrazó de dinosaurio en el paseo de Marbella... y el ideal que Leire había creado a primera vista, se iba emborronando, según bajaba la comida del plato.

Ismael le ha preguntado si había tenido relaciones largas y Leire le ha dicho que no sobrepasaba nunca el año y tiene una teoría que lo explica :

"El efecto pastilla efervescente: Cuando conozco a alguien me quiero casar con él, quiero hijos, etc... y luego empiezo a ver ah pues no, red flag". Y parece que su teoría del amor, ha vuelto a pasar, porque lo que era un sí rotundo al inicio, después de los postres, ha sido una negativa por parte de Leire a tener otra cita.