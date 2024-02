Eduardo Noriega es ingresado en el hospital tras sufrir un grave accidente de moto

Eduardo Noriega ha comunicado a través de sus redes sociales que ha sufrido un accidente de moto en la M-30 de Madrid. El actor ha subido una fotografía a Instagram, en la que se puede observar como descansa en una de las camas del Hospital Universitario de La Princesa, donde fue ingresado.

El intérprete ha revelado que al accidente sucedió hace unos días, cuando conducía tranquilamente hasta que un coche le embistió por detrás y salió disparado hacia delante. "Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron poli contusiones y algunos puntos. Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar", explicaba Noriega en su publicación.

El artista nominado al premio Goya quiso dar las gracias al cuerpo de Bomberos de Madrid, a la policía y al Samur por su buena y rápida actuación. "Gracias por atenderme con tanta rapidez y eficiencia. Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora", finalizaba en su texto.

Algunos de sus compañeros de profesión han querido animarle a través de unos comentarios. "Mucha Fuerza", comentaba Miguel Muñoz; mientras que Paula Echevarríaescribía: "¡Ay, Edu! Qué susto. A mejorarse". Sin embargo, otros como Pablo Carbonell han querido utilizar el humor para intentar quitar hierro al asunto: "¿Cómo está la moto?".