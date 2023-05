Si has cumplido esta edad, no podrás solicitar la pensión por incapacidad en la Seguridad Social

El límite es haber alcanzado la edad de jubilación, aunque se siga trabajando La edad de jubilación en 2023 es de 65 años, siempre que se haya cotizado mínimo 37 años y 9 meses

La pensión por incapacidad es una pensión contributiva que se recibe siempre y cuando los trabajadores afectados hayan cotizado por un periodo mínimo de tiempo tras sufrir una enfermedad o accidente. Sin embargo, existe un límite de edad para solicitar esta pensión, límite que algunas personas no tienen en cuenta cuando sufren un percance y acuden a la Seguridad Social para tramitarla.

El límite de la edad para solicitar la pensión de incapacidad

Si has sufrido un accidente o padeces una enfermedad, puedes ser susceptible de solicitar la pensión por incapacidad siempre que no hayas alcanzado la edad de jubilación. En 2023, la edad de jubilación se establece en los 65 años, siempre que se haya cotizado mínimo durante 37 años y 9 meses (no de forma continuada). Si el trabajador no lo ha alcanzado, habrá que esperar hasta los 66 años y 4 meses para solicitar la pensión de jubilación (cifra que aumentará de cara a los próximos años hasta alcanzar los 67 años).

Es decir, la pensión por incapacidad es aquella que se concede a personas en edad activa para trabajar, que aún no pueden jubilarse y que han sufrido secuelas graves por un accidente o una enfermedad.

Si una persona recibe la pensión por incapacidad, cuando alcance la edad para solicitar la pensión por jubilación, también tiene derecho a ella, pudiendo quedarse la que sea más beneficiosa para ella.