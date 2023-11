Varios partidos políticos le ofrecen a Dwayne Johnson ser candidato para presidir Estados Unidos

De manera similar a Schwarzenegger, este actor se ha visto tentado por la política

Dwayne Johnson, también conocido como "The Rock," ha sorprendido al revelar que ha recibido propuestas de varios partidos políticos en Estados Unidos que le han considerado como un candidato potencial para la presidencia. Aunque ha declinado estas ofertas en el pasado, el actor y exluchador profesional compartió su experiencia con el público.

El actor explicó: "Fue una encuesta interesante y realmente me conmovió que me tuvieran en cuenta. Lo cierto es que quedé realmente impresionado y honrado. Compartiré esto con vosotros: a finales de año en 2022, recibí una visita de los partidos mayoritarios preguntándome si iba a postularme y si podría funcionar". A pesar del interés de los partidos políticos, Johnson ha dejado claro que su enfoque no ha estado en la política y que hay aspectos de la misma que le desagradan.

Este interés en figuras públicas que vienen del mundo del entretenimiento y deciden entrar en la política no es nuevo en Estados Unidos. Ejemplos como Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Jesse Ventura, Al Franken y Cynthia Nixon demuestran que no es inusual que celebridades se aventuren en la arena política, a veces con éxito. La revelación de Dwayne Johnson ha generado un debate sobre la fusión entre el mundo del espectáculo y la política en la sociedad estadounidense.

La revelación de Dwayne Johnson sobre las ofertas de partidos políticos para postularse como candidato a la presidencia de Estados Unidos subraya el interés constante en figuras públicas y celebridades en el ámbito político. A pesar de su renuencia, su experiencia refleja una tendencia que ha sido visible a lo largo de la historia de la política estadounidense.