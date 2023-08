El duro mensaje de Kiko Rivera en el cumpleaños de Isabel Pantoja

Hace unos días que Kiko Rivera confirmaba haber superado un problema de salud Este acontecimiento había hecho pensar a la opinión pública que se produciría un acercamiento entre él y su madre

Hace unos días que Kiko Rivera confirmaba haber superado un problema de salud. Este acontecimiento había hecho pensar a la opinión pública que se produciría un acercamiento entre él y su madre, Isabel Pantoja. Sin embargo, las últimas declaraciones del artista parecen indicar lo contrario.

Kiko Rivera se ha pronunciado en su perfil de Instagram y ha vuelto a compartir lo que parece una indirecta: "Cuando las máscaras se caen, aprendes a darle a cada persona el valor que se merece", escribía el DJ este pasado jueves.

Un polémico mensaje sobre el que no recaen más explicaciones y que llega casi tres días después del cumpleaños de su madre. En este sentido, no se conoce información sobre Kiko Rivera ha felicidado a su madre de forma privada, pero no ha habido ningún mensaje público.

Hace dos semanas publicaba otro mensaje diferente, ilusionado por la visita de Isabel Pantoja en un momento de salud complicado para él: "Gracias mamá por venir a verme por pasar estar tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria".