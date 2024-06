Estas son las cosas que hizo Duki con sus primeros sueldos

Desde sus humildes inicios hasta su apogeo en la fama, Duki ha mantenido siempre los pies en la tierra. Nacido en el barrio porteño de Almagro, el joven artista ha sabido mantenerse cerca de sus seres queridos, sin dejarse llevar por el dinero ni por sus millones de seguidores. Una anécdota que refleja sus valores ocurrió tras cobrar su primer sueldo, cuando invitó a toda su familia a comer, demostrando así su generosidad y humildad.

Tiempo después, su madre, Sandra, recordó emocionada ese gesto. “Hablando de tu nobleza, me acuerdo de que cuando cobraste tu primer sueldo estábamos todos en casa y pediste empanadas para todos. Y me acuerdo de que cuando trabajabas en la esquina de casa, me había venido una cuenta de luz muy grande, y yo necesitaba plata y vos viniste y me dijiste: ‘Tomá Sandra, pagá la luz’. Ese día me morí de amor y no lo voy a olvidar nunca. Fue un gesto que te enalteció y me llevó de orgullo”, contó Sandra durante una emisión del programa Fideos con Duko, destacando la nobleza de su hijo.

La generosidad de Duki no se detuvo ahí. Al lanzarse como músico, quiso compartir su éxito con su familia. En una ocasión, llenó una bolsa de supermercado con trescientos mil pesos y se los entregó a sus padres, diciendo: "Esto es para ustedes". Este gesto, junto con otros muchos, subraya su compromiso y amor por su familia, quienes han sido un pilar fundamental en su carrera.

Duki comenzó su carrera en el rap participando en competencias de freestyle, destacando rápidamente y consolidándose como un referente del movimiento argentino. En 2016, su vida cambió tras ganar El Quinto Escalón, lo que le permitió grabar su primer tema, 'No Vendo Trap', que en una semana alcanzó un millón de reproducciones. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico, alcanzando hitos como llenar cuatro fechas en el estadio de Vélez y dos en River Plate. Este 2024, enfrenta su mayor desafío: actuar en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, un logro que dedica a su familia, quienes le han proporcionado los principios, valores y apoyo necesarios para alcanzar el éxito.