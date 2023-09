La drástica decisión que cambia el rumbo de la vida de Marta Riesco: "Creo que me voy a animar"

La excolaboradora lo ha comunicado a través de sus redes

Hace tiempo que Marta Riesco dejó Mediaset, pero en contra de lo que la gran mayoría pronosticó no le ha ido mal. La periodista ha encontrado en sus redes un nuevo puesto de trabajo, a diario se desahoga con sus casi 200 mil seguidores y cuenta sus preocupaciones y motivaciones.

Sus fans visitan todo su contenido y es que la exreportera de 'Fiesta' y 'El programa de Ana Rosa' ha sorprendido a sus seguidores y ha contado una de sus motivaciones más personales. Marta quiere darle un giro drástico a su vida y ha anunciado esta decisión sobre su futura maternidad.

"Creo que me voy a animar y lo voy a hacer"

"Me quiero congelar los óvulos porque tengo claro que quiero ser madre. Esto es un debate bastante grande que ya desarrollaré", comenzaba diciendo la expareja de Antonio David Flores a través de stories.

"Pensaba que iba a ser madre en otras circunstancias. Pero debería y creo que lo voy a hacer, congelar los óvulos. Tengo un año para hacerlo porque ya el año que viene soy mayor para hacerlo. Y creo que viendo a mi amiga Isabel, una de mis mejores amigas que lo ha hecho y ahora ha sido madre, en la manera en la que ella ha decidido, creo que me voy a animar y lo voy a hacer", ha explicado la influencer.

Marta ha contado que se quiere informar bien sobre el proceso y ha desvelado el consejo que le dijo Ana Rosa Quintana. "Me dijo: 'Marta, congélate los óvulos'. De momento se me han venido todos esos pensamientos y he dicho 'es el momento'. Me veo capacitada para el día de mañana tener hijos, sea sola o con pareja, pero es mejor estar preparada y ahora en el momento que se puede congelarlos y ver qué pasa", finaliza.