Donald Trump ataca a Rihanna: “El peor Halftime Show de la historia”

Uno de los momentos más importantes y esperados cada año en la Super Bowl es el momento en el que aparece el artista invitado. Este año, el show iba de las manos de Rihanna, que sin ningún invitado, hizo vibrar el State Farm Stadium con varios de sus mayores exitos. Comenzando con "B*tch Better Have My Money" y culminando con su espectacular "Diamonds".

La cantante, no solo conquisto a todos con la elección de sus canciones, sino que desató rumores de embarazo tras lucir su baby bump. Aunque, un representante de la cantante fue el encargado de confirmar que Rihanna está esperando a su segundo bebé con su novio, A$AP Rocky.

this shot during Rihanna’s Super Bowl performance is so wild holy crap pic.twitter.com/jE8UWAnxjA — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 13, 2023

Además, las redes sociales no tardaron en arder gracias a sus fans, que celebraban la reaparición de la interprete de "Umbrella" , ya que este show fue su primera representación en vivo después de siete años. No obstante, parece que no a todos les pareció de lo mejor, ya que el expresidente Donald Trump no compartió la misma alegría que sus fans.

El exmandatario, que al parecer no quedó encantado con Rihanna tras su gran show, decidió compartir su opinión a través de Twitter: “FALLA ÉPICA: Rihanna dio, sin lugar a dudas, el peor espectáculo de medio tiempo en la historia del Super Bowl”.

A lo que además agrego: “Esto después de insultar a mucho más de la mitad de nuestra nación, que ya está en grave DECLIVE, con su lenguaje obsceno e insultante. Además, demasiado de su ‘Estilista!’”, agregó Trump.

Donald Trump attacks Rihanna, calls her halftime show the “worst” in Super Bowl history. pic.twitter.com/p0bXy1ua9P — Pop Crave (@PopCrave) February 13, 2023

Esta no es la primera vez que algún político comparte su opinión contra la artista. Y es que, el congresista republicano de Texas, Ronny Jackson, también instó a la NFL a retirar a "Riri" del Halftime Show después de que la cantante pintara con aerosol ‘F*ck Donald Trump’ en Cadillac Ranch en Amarillo, Texas.

“Ha hecho una carrera arrojando basura degenerada mientras habla mal de Estados Unidos cada vez que puede. ¿Por qué la NFL está mostrando esta basura? ¡¡Rihanna NO DEBERÍA ser la artista del medio tiempo!!”, compartió en redes sociales.

Rihanna todavía no se ha pronunciado sobre las palabras del expresidente, aunque en 2019, mientras este era presidente, ya compartió lo que pensaba de él, confesando que le parecía “el hombre con más enfermedades mentales de Estados Unidos” en una entrevista con Vogue.