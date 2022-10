¿Qué documentación necesito para ir al Mundial de Qatar desde España? ¿Necesito visado?

Si estas pensando en viajar a Qatar es necesario que tengas en cuenta ciertos requisitos de entrada al país Te explicamos qué necesitas SI VIAJAS DESDE ESPAÑA

Si vas a viajar al mundial de Qatar es necesario tener en cuenta ciertos requisitos que el país exiges a los turistas. No son muchos ni muy complejos pero es recomendable que los tengas en cuenta si no quieres quedar con un mal sabor de boca.

Qatar se prepara para la Copa del Mundo. Ha preparado una gran infraestructura para la ocasión y te explicamos todo lo que necesitas tener al día para poder viajar SIEMPRE QUE LO HAGAS DESDE ESPAÑA. Por favor, si nos lees desde otro país comprueba los requisitos y visados correspondientes.

Pasaporte con validez de, al menos, 6 meses

Avisamos: Las autoridades de Qatar no reconocen los pasaportes provisionales de terceros países como documento válido para ingresar en su territorio salvo que tengan visado obtenido en alguna de sus representaciones en el exterior (visado que no se podrá tramitar a la llegada).

¿Necesito visado para viajar a Qatar?

Las autoridades cataríes han anunciado que, entre el 1 de noviembre y el 23 de enero, tan sólo se permitirá la entrada a no residentes que sean titulares de una tarjeta Hayya. Para solicitar la tarjeta Hayya, será necesario adquirir previamente una entrada para un partido de fútbol del Mundial.

Adicionalmente, para los turistas que no tengan residencia en Qatar, será necesario que realicen una reserva de alojamiento. Los ciudadanos españoles que viajen a Qatar no necesitan solicitar visado de entrada al país; en su lugar, se expedirá un permiso de entrada múltiple de carácter gratuito en el aeropuerto de entrada.



Para la obtención de dicho permiso, será necesario la presentación de un pasaporte con una validez mínima de seis meses, así como la confirmación de reserva o el billete de vuelta.

En el caso de España, la validez de dicho permiso de entrada será de 180 días desde de su emisión y autoriza al ciudadano español a permanecer en Qatar hasta un máximo de 90 días en dicho periodo, en un régimen de entradas múltiples.

Cuando el objeto del viaje no sea el turismo, es fundamental solicitar el tipo de visado correspondiente al propósito del viaje que se realiza. No se deben solicitar visados de turismo si el turismo no es el fin de su desplazamiento a Qatar.



La prensa extranjera que se desplace al país para el ejercicio de actividades informativas debe gestionar el permiso pertinente ante las autoridades de Qatar (puede hacerse online en la página web mencionada más abajo).

Las autoridades de Qatar pueden denegar la entrada a cualquier persona, sin necesidad de explicar los motivos y sin que la Embajada de España en Doha pueda hacer nada al respecto.

¿Dónde conseguir el visado para viajar a Qatar?

Para mayor información sobre tipo de visado, tramitación y cuestiones relacionadas, consulte la página Web oficial: https://hukoomi.gov.qa/ o diríjase a la Embajada de Qatar en Madrid (https://madrid.embassy.qa/)

¿Necesito estar vacunado?

No. No hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendada para viajar a Qatar. El único requisito que necesitas para acceder al país (sobre todo relacionado con el Covid) es presentar una PCR negativa con 48 horas de antelación.

En este link te explicamos con más detalle las restricciones de la pandemia del Coronavirus en Qatar.