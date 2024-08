La discusión de Nacho Cano y Ana Rosa en 'TardeAR': termina dejando el directo

La polémica en torno a la contratación ilegal de emigrantes para el espectáculo 'Malinche' continúa bajo el foco mediático. Durante el pasado viernes, Nacho Cano, creador de la obra musical, ha conectado en directo con 'TardeAR' para tratar el asunto. Aunque Ana Rosa Quintana parecía estar de lado del compositor, el ex de 'Mecano' dejó el programa visiblemente molesto.

Según el artista, la policía habría intimidado a los 17 estudiantes mexicanos que forman parte de su espectáculo. Nacho Cano se disponía a disfrutar de unas vacaciones junto a ellos, pero según dice, trataron de retener a los estudiantes cuando tenían que ir a declarar de forma presencial al juicio.

En un primer momento, Nacho Cano corregía al programa de Telecinco. Nada más comenzar la conexión, advertía sobre dos informaciones que no eran ciertas: "La primera es que estos chicos tenían todos los gastos pagados y además cobraban 500 euros". Al responder, la presentadora le cortaba para preguntarle: "¿Cuántos eran los becados?".

"En un principio eran 20. Cuando salen de México firman un papel en el que si no están a la altura del programa de becas para aprender Malinche y trabajar en México", decía el productor musical. "De los 20 hay una que denuncia y los otros 19 que tienen otra versión absolutamente de todo. A mí me parece que todo está llevado al límite la verdad", intervenía Ana Rosa.

"De los otros 19 hay dos chicas que se van porque no llegaban al nivel, como tendría que haber sido esta. Lo que pasa es que esta chica, que se fue a las dos semanas porque montaba un guirigay. A mí se me detiene por algo que está bien hecho, todo estaba hecho en base a lo que dice la embajada", continuaba explicando. "A mí es que toda esta detención después de lo de Puigdemont me llama la atención", decía Quintana, dando la razón al músico.

Seguidamente, Nacho Cano se quejaba del procedimiento. "El juzgado en vez de enviar las citaciones a los letrados van a buscarme a mi casa, van a buscarme al teatro de Ibiza, a ellos les están esperando nueve policías en el teatro de Ibiza para otra vez de alguna manera la maquinaria de achantamiento. Y cuando estoy en el avión llega la notificación de que ya no testificamos y la razón es que una de las personas estaba en México, pero es alguien que no iba a testificar".

En este momento, la presentadora daba paso a Beatriz Uriarte, abogada de Leslie, la joven que ha denunciado el productor: "Si, estoy sorprendida por las manifestaciones que se están realizando. Me molesta que se falte a la verdad, las notificaciones han sido perfectamente enviadas a todos los abogados por parte del juzgado porque yo soy parte y lo tengo".

Nacho Cano replicaba ante la intervención de la letrada, mostrándose en desacuerdo: "Por favor no diga que falto a la verdad, señora abogada yo no sé quién la paga a usted y si Leslie cuando va a los platós cobra que creo que sí", comenzaba diciendo. "No se preocupe que no me paga ningún político ni la policía ni hay ninguna conspiración", responde Uriarte. "Nosotros no hacemos negocio con esto señora abogada", le devolvía Cano. "A ver no quiero ninguna confrontación aquí, creía que te tenía que avisar", advertía la comunicadora.

Después de una discusión, Nacho Cano comenzaba a levantarse y retirarse el micrófono. "Perdona Ana Rosa yo pedí que estuviera mi abogado y no está así que no quiero seguir hablando". Al ver la molestia del artista, Ana Rosa le contestó: "Tienes toda la razón Nacho, te explica que Beatriz está aquí porque es colaboradora, no por ser la abogada de la otra parte". Finalmente, Cano sentenció antes de irse: "Lo siento Ana Rosa pensé que esto iba a ser otra cosa, lo siento, te quiero mucho, pero acaba aquí mi intervención".