La directa descripción de esta soltera en 'First Dates' sobre su chico ideal: "Yo busco un hombre que no esté destrozado"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Nastasha ha venido al programa a encontrar el amor, se define como una mujer un poco rara, que casi no come de nada y con una estética diferente. Es una de esas personalidades que llama la atención. Su nombre real es Ana Isabel, pero por un personaje de videojuego se bautizó como Nastasha. En cuanto a los hombres, ella tiene claro que quiere "un hombre que no esté destrozado".

Tiene una hija de 3 años y a cenar con ella ha llegado Dani, que también tiene dos hijos. Ella se ha separado de su pareja pero siguen viviendo juntos porque siguen teniendo una buena relación. Trabaja en una agencia de viajes propia. Todas estas características a Dani, que se define como un hippie le han encantado y ha habido feeling desde el primer momento.

La sorpresa ha llegado cuando Nastasha en medio de la cita le ha dicho que no está buscando nada, algo que ha descolocado a Dani y en el momento de la decisión final, a pesar de que la cita había ido bien, han terminado por no tener una segunda cita.