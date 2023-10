La directa declaración sexual de esta soltera a su cita en 'First Dates': "Vas a necesitar una tuneladora"

Silvia ha dejado su camión para venir al programa a encontrar el amor Allí se ha encontrado con 'El Charly', otro camionero, que le ha sorprendido

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Silvia es camionera y está muy orgullosa de serlo, las señoras mayores le felicitan y para ella cuando se sube al camión "cambia los ovarios por huevos". Por lo general, nunca ha querido nada con los camioneros porque "solo te quieren para un rato". A cenar con ella, ha llegado Juan ‘El Charly’, era transportista y cuando se ha encontrado la figura de un camión que le ha dejado Silvia se pensaba que era para él pero Silvia le ha dicho que ella también era camionera y él se ha quedado frío.

Durante la cena ambos se han dado cuenta de que les encanta bailar y les gusta mucho Elvis Presley. Tan solo unos minutos después, Carlos Sobera ha puesto un tema del Rey del Rock y ‘El Charly’ lo ha dado todo. El soltero se ha levantado el cuello de la camisa y le ha demostrado a Silvia como se mueven las caderas.

Tras el baile, Silvia y Juan se han atrevido con el Rasca del Amor, pero cuando le ha preguntado si era muy apasionada ella no sabía que decirle porque hacía mucho tiempo que no practicaba sexo de hecho, ha bromeado y le ha dicho que había pensado traerse “una escarpia y un martillo”. Lo que no esperaba es que él le respondiera con un “¿Te vale con un martillo percutor?” y ella le respondiera “va a necesitar una tuneladola”.

Los dos solteros se han gustado, y han dado rienda suelta al amor, dándose un beso. En la decisión final lo tenían claro, quieren seguir conociéndose.