Este es el dinero que le ofrecieron a María del Monte por hablar de Isabel Pantoja

"Me ofrecieron mucho dinero, hasta 300.000 euros; he renunciado a mucha pasta", decía la cantante "Llegué a conocer esa situación hasta límites insospechados", afirmaba sobre la época en la que se las relacionaba a ambas

Como bien sabréis algunos, el pasado domingo pudimos ver como Jordi Évole entrevistaba a María del Monte y esta nos dejaba con varias declaraciones a tener en cuenta.

De hecho, la cantante habló sobre su sexualidad, de la que habló por primera vez en el Día del Orgullo de Sevilla, el pasado mes de junio del año pasado. "Jamás en mi vida me he escondido de nadie ni lo voy a hacer por amar", dijo en su discurso del mencionado Día del Orgullo. Del Monte lleva 23 años junto a la periodista Inmaculada Casal, con la que contrajo matrimonio en julio del pasado año.

Por otro lado, en la entrevista también habló de otros temas interesantes, como el que os venimos a contar en esta publicación. Concretamente, en cierto punto de la charla, la folclórica también recordó la suculenta cantidad de dinero que le ofrecieron tiempo atrás por contar todos los detalles de su relación con Isabel Pantoja.

Como veis, María del Monte no ha tenido problemas en hablar con Jordi Évole de la relación sentimental que tuvo con Isabel Pantoja durante su entrevista en 'Lo de Évole'.

Muchos de vosotros recordaréis, las fotos de ambas tonadilleras que se publicaron en agosto de 1995 y estuvieron muy unidas varios años. Entonces ambas solo hablaron de una bonita amistad.

Lo cierto es que en aquella época las dos se convirtieron en el objetivo de los paparazzis. Esta situación, al parecer, se le hizo especialmente cuesta arriba a la sevillana. "Lo llevé regular. Vivía hasta entonces con un desconocimiento absoluto hacia lo que era eso (haciendo referencia a la prensa del corazón).

Es cierto que había grabado muchos discos y me habían comprado, pero jamás en mi vida había tenido un fotógrafo persiguiéndome. Llegué a conocer esa situación hasta límites insospechados", relató. "A mí me llegaban salpicones de esa historia. Eso lo llevé yo regular. ¿Por que tenía que recibir el castigo de no tener liberad si yo no había hecho nada?".

María del Monte. | SPORT.es

De hecho, como veis en el titular de la entrada, a la cantante le llegaron a ofrecer mucho dinero por hablar de Isabel Pantoja. "Me ofrecieron mucho dinero, hasta 300.000 euros; he renunciado a mucha pasta", contaba en el programa de La Sexta. "¿Por qué crees que despertaba tanto morbo esa hipotética relación que podíais tener tú e Isabel Pantoja?", le preguntó el periodista. "Creo que el objetivo era más bien Isabel, pero a mí me llegaban salpicones de esa historia", contestaba la artista.

Tras lo dicho, al final, de todos esos sucesos ya han pasado casi 30 años, y las vidas de María del Monte e Isabel Pantoja van por caminos distintos, ya que no queda nada de la que un día fue una buena relación.

Como decíamos, María del Monte es feliz al lado de Inmaculada Casal, cuya existencia ha sido un secreto para todos, excepto para su círculo de amistades y sus seres queridos. "A lo mejor, nadie se había atrevido a verbalizar nuestra relación. Por ahí, sí noto que la gente está más relajada. Como diciendo que podemos ponerle nombre.

Ahora tienen más libertad y eso es maravilloso", contaba durante la entrevista. "Hay que ponerse en la mentalidad de las personas. Las personas mayores han vivido una época en la que ser homosexual era motivo para que te exterminaran, pero poquito a poco se van quitando nudos y hay que seguir abriendo caminos para que amar no sea pecado. Porque no lo es".