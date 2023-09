Diferencias entre border collie y pastor australiano: Aspecto físico y comportamiento

Algunas razas de perros se parecen mucho entre sí Te contamos cuáles son las principales diferencias entre el border collie y el pastor australiano

¿Tienes un border collie? Seguro que alguna vez lo han confundido con un pastor australiano, no te preocupes, hay muchas razas de perros similares entre sí que son complicadas de distinguir. Precisamente en este caso si comparas las características de ambas razas, veras que no es difícil reconocerlas.

Simplemente conociendo las principales características físicas del border collie y del pastor australiano, podrás saber cuáles son las diferencias que los separan y al mismo tiempo, los rasgos que los hacen parecidos.

Pero de todos modos, deberás profundizar en el carácter de las dos razas para tener más información y herramientas que te sirvan para distinguirlos.

Cómo es un border collie

Los border collie son una raza típica de pastoreo originaria del Reino Unido, específicamente en la frontera entre Escocia e Inglaterra. En las comunidades celtas ya existía un precursor de esta raza que se utilizaba para trabajar con el ganado.

Algunos investigadores afirman que el nombre collie proviene del gáelico, que quiere decir útil y en su desplazamiento a la frontera entre Escocia e Inglaterra dio origen al "border" por lo que la traducción de la raza significaría "perro útil de la frontera".

Como se trata de una raza de pastoreo, se dice que instintivamente deberían poseer habilidades para guiar a otros animales en campo abierto. Lo cierto, es que los border collie puros son muy buenos para el pastoreo de ovejas, porque tienen la habilidad de agrupar al rebaño. No solo son imponentes por su físico si no que también con su mirada logran comunicarse muy bien.

Características físicas del border collie

Para saber cómo es un border collie podemos empezar a identificarlo por las características físicas que esta raza suele presentar.

Altura y peso: Los border collie tienen una altura aproximada de 53cm y pueden pesar hasta 20 kilos.

y pueden pesar hasta 20 kilos. Pelaje: Puede ser corto o largo, aunque el corto suele ser menos común. En los dos casos tienen una doble capa de pelo muy densa, que sirve de protección contra el frío.

aunque el corto suele ser menos común. En los dos casos tienen una doble capa de pelo muy densa, que sirve de protección contra el frío. Color: Tienen múltiples colores que abarcan desde el marrón hasta el azul.

Orejas: Rígidas y alerta ante cualquier ruido

y alerta ante cualquier ruido Ojos: Separados y normalmente de color marrón , excepto en algunos ejemplares.

, excepto en algunos ejemplares. Cuerpo: Atlético y con un lomo musculoso.

Carácter del border collie

Al ser un perro pastor, es muy importante que esté en contacto con la naturaleza y que puedan mantenerse activos. Por lo que son perros con una gran energía y siempre tendrán necesidad de moverse. Correr, saltar y hacer ejercicio es muy importante para esta raza.

Si está en un espacio pequeño en el que no tiene tareas que cumplir y no está en contacto con la naturaleza, podría sentirse mal, por lo que no son perros que vivan a gusto en un piso de ciudad.

Son habilidosos con el trabajo por lo que puede ser un excelente guardián de la familia o de la casa si se le entrena para ello. De esta manera tu can sentirá satisfacción por cumplir con sus tareas y ser útil para el entorno familiar.

Cómo es un pastor australiano

Como sucede con el border collie, es necesario que conozcas las características físicas y el carácter del pastor australiano para saber todo acerca de esta raza y poder establecer las diferencias entre border collie y pastor australiano.

Origen y características físicas del pastor australiano

El origen del pastor australiano se sitúa en los Estados Unidos, se desarrolló alli tras llegar de Australia entorno al año 1800. Su altura máxima es de 58 cm y el peso oscila entre los 25 y los 30 kilos.

Su cabeza es fuerte y proporcionada al tamaño de su cuerpo mediano. Los ojos tienen forma de almendra y pueden ser de distintos colores: azules, pardos y de otras combinaciones. Respecto a sus orejas, son triangulares y caídas.

En cuanto al pelaje, su longitud es media con forma ondulada o lacia. Los tonos más tópicos del pelo del pastor australiano son el negro, el rojo, el azul mirlo y el rojo mirlo.

Carácter del pastor australiano

Tal y como pasa con el border collie, el carácter del pastor australiano destaca por su enorme energía. Tiene un instinto guardián muy pronunciado y una gran inteligencia.

A pesar del instinto guardián, se trata de un perro muy sociable y con un gran sentido de la lealtad. Para fomentar esta característica, es necesario trabajar en la socialización del pastor australiano desde la etapa de cachorro. Así, no tendrá actitudes miedosas o agresivas con otros canes.

Debido a su inteligencia, es una raza fácil de adiestrar, ya que asume con facilidad las órdenes que recibe. Aún así, ten en cuenta que las obedecerá rápidamente si tienen cubiertas sus necesidades físicas: es necesario que canalicen la energía con paseos y ejercicio para que no caigan en comportamientos destructivos e indomables.

Principales diferencias entre border collie y pastor australiano

Las principales características de los border collies y los pastores australianos o Australian shepherds, será más fácil identificar las diferencias que los distinguen. Ten en cuenta los siguientes aspectos para que conozcas mejor las razas de perro pastor australiano y border collie.

Estatura : el border collie es un poco más pequeño y pesa menos que el pastor australiano. Hay unos 5 cm de altura y unos 5 kilos de diferencia aproximada entre una raza y otra.

: el border collie es un poco más pequeño y pesa menos que el pastor australiano. Hay unos 5 cm de altura y unos 5 kilos de diferencia aproximada entre una raza y otra. Orejas : el border collie las suele tener erectas, mientras que en el pastor australiano están caídas.

: el border collie las suele tener erectas, mientras que en el pastor australiano están caídas. Ojos : el pastor australiano es propenso a tener heterocromía (ojos de distintos colores o dos tonos distintos en el mismo ojo). Los border collie no suelen presentar esta característica.

: el pastor australiano es propenso a tener heterocromía (ojos de distintos colores o dos tonos distintos en el mismo ojo). Los border collie no suelen presentar esta característica. Pelaje : el border collie tiene una gama de colores más amplia que el pastor australiano, especialmente en lo que se refiere a la combinación de tonalidades en su pelo.

: el border collie tiene una gama de colores más amplia que el pastor australiano, especialmente en lo que se refiere a la combinación de tonalidades en su pelo. Carácter: el pastor australiano es una raza elegida para hacer de perro guardián, mientras que el border collie es un can sin un gran sentido de la vigilancia.

Si prestas atención a estos aspectos claves, te será fácil reconocer entre un cachorro de border collie y un cachorro de pastor australiano. Estas diferencias son importantes a la hora de decidir si una raza se adapta mejor a tu estilo de vida que otra, pero sin importar la raza, cualquier can te brindará su lealtad y su amistad.