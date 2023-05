Diego Pérez explota contra Yaiza y Ginés rompiendo su relación

Diego Pérez siempre ha permanecido al lado de Ginés Corregüela y Yaiza Martín La relación del exconcursante con la pareja podría haber llegado a su fin con los rumores de embarazo

'Supervivientes 2023' está en la última etapa del concurso. Las relaciones de los participantes durante todo el programa están empezando a hacer mella y muchas de ellas, parecen llegar a su fin según avanzan los acontecimientos.

Esto es lo que ha ocurrido entre Ginés Corregüela y Yaiza Martín. La canaria fue protagonista hace unas semanas tras despertar los rumores de embarazo después de abandonar el plató del 'Deluxe' para ir a vomitar, un síntoma con el que varios espectadores especulan con una posible maternidad ya que la pareja no tomó precauciones en la isla.

Por otro lado, Diego Pérez siempre ha permanecido al lado de Ginés Corregüela y Yaiza Martín, llegando incluso a discutir con otros concursantes por defenderlos. Sin embargo, la relación del exconcursante de 'La isla de las tentaciones' con la pareja podría haber llegado a su fin con los rumores de embarazo de la canaria.

"De eso de los embarazos me enteré el otro día que estaba hablando con Ion. Yo con Diego no he hablado nada de embarazos. Yaiza sabe que eso no entra en mi guion. Ella lo sabe. Si se queda pues…Si se queda, se queda. Pero en ningún momento nosotros hemos hablado nada de eso. Además, hay por ahí una máquina que dice la verdad. Que me metan para que no se me juzgue de cosas que no soy" decía Ginés para defenderse.

"Yo no digo que he hablado contigo del embarazo. Yo lo que digo que cuando Yaiza te comenta lo del embarazo tú no reaccionas ni para bien ni para mal. Me quedé pensando de si esto ya lo habíais hablado o no. Yo siempre he hablado de vosotros defendiendo que era de verdad, pero cuando veo esas cosas me rayo" explicaba Diego, que no termina de creerse a su amigo.

Con quien se ha mostrado más contundente Diego Pérez ha sido con Yaiza Martín y la estrategia que parece estar llevando: "Nos has fastidiado el reality a Ginés y a mí. Y yo creo que cuando Ginés vea ciertas cosas también va a flipar igual que lo he hecho yo". Con esta frase, Diego ha terminado por romper su relación de amistad con Yaiza.