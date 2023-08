Diego Matamoros, pasa de nuevo por quirófano

El hijo de Kiko Matamoros sufre una enfermedad crónica degenerativa que afecta a su calidad

Diego Matamoros, el hijo de Kiko Matamoros, tiene una enfermedad crónica degenerativa que le impide hacer vida normal debido a los dolores paralizantes que recorren su cuerpo. El exconcursante de 'Supervivientes' generó una gran angustia a sus seguidores tras compartir el pasado lunes en sus redes una imagen en la que se le podía ver en un hospital vestido con la típica bata y gorro de quirófano antes de entrar a ser operado. Diego ya ha sido intervenido y ha querido tranquilizar a sus fans tras su último paso por quirófano.

"Me ha tocado revisión, he pasado por quirófano y me he metido el combo de radiofrecuencia y corticoides. La ‘operación’ ha ido bastante bien” ha comentado el hijo de Kiko, que sufre espondilolistesis degenerativa, una enfermedad que le afecta a su calidad de vida debido a los fuertes dolores que le genera, y que en algunas veces le genera crisis paralizantes.

“Las otras veces estoy bastante jodido y hoy la pierna la tengo bien. Llevaba 10 días bastante complicado y con bastantes dolores” ha comentado, y ha explicado que ya nota alivio del tratamiento, que a pesar de realizarse en un quirófano, no requiere cirugía. La espondilolistesis degenerativa es la consecuencia de un debilitamiento de los huesos, las articulaciones y los ligamentos de la columna vertebral, y Diego llevaba ya unos días sin poder mover la pierna.

El doctor que lleva su caso está valorando algunas alternativas a la radiofrecuencia y los corticoides, porque si bien son una solución bastante eficaz, su duración no es demasiado prolongada. “A finales de año estamos viendo si hacemos el discogel y a partir de ahí, creo que, si soy apto para ello, puedo tener una vida normal como la que tenía”, comenta esperanzado hablando de la nueva intervención que podría realizarse dentro de unos meses.

Este nuevo tratamiento consiste en la infiltración de gel en los discos intervertebrales a través de una aguja espinal que tiene como objetivo disminuir la presión del disco y que no comprima los nervios, aliviando el dolor en la espalda.