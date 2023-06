Diego Arrabal asegura que: "Van a pasar cosas con Antonio David Flores y Marta Riesco"

Podría pasar algo muy pronto en relación al exnoviazgo de Marta Riesco Diego Arrabal parece tener información muy importante sobre el tema

Hace pocos días desde que Marta Riesco se pronunció sobre su expareja, Antonio David Flores, para confirmar que este le había pedido una segunda oportunidad. Y es que no ha pasado mucho desde que el pasado 20 de abril Riesco y Flores terminaron su relación, por lo que es normal que el tema siga candente.

A esto se le suma el hecho de que la reportera compartía por redes el último libro que había leído llamado "Amor Zero", en el que hay consejos para sobrevivir a amores tóxicos, algo que ha generado bastante confusión por la posibilidad de que esto tenga relación con su antiguo noviazgo.

Aquí es cuando Diego Arrabal entra en juego, y es que parece que el paparazzi podría tener más información de la que pensamos al respecto de la situación real entre Marta Riesco y Antonio David Flores.

En un directo en su canal de Youtube, Arrabal ha asegurado que algo gordo está a punto de pasar entre los dos y que Riesco podría estar a punto de estallar, además también añadía: "Marta sabiendo todo lo que sabes y jugando a esto, esto no tiene perdón".

Por el momento Arrabal no ha querido detallar los motivos por los que Marta Riesco podría estar a punto de estallar, tal y como él mismo asegura, pero por el momento si nos fijamos en las pruebas que lo respaldan tenemos que tener en cuenta que la reportera y Flores dejaron de seguirse en instagram y borraron todas aquellas publicaciones en las que aparecían juntos, por lo que se puede ver que la cosa no terminó muy bien entre los dos.

Flores no se ha pronunciado sobre el tema, y Riesco ha dedicado algunas puyitas a su expareja después de que este le pidiera una segunda oportunidad: "Ojalá dejase de intentar volver contigo cuando estás rehaciendo tu vida", y después añadía: "Querer y amar a alguien no es llorar pidiendo nuevas oportunidades, es dejar que siga su camino cuando sabes que la has herido para siempre". Así que, al menos por parte de Marta Risco, queda claro que la puerta está cerrada a cal y canto, y que ahora quiere centrarse en sí misma.