Díaz Ayuso no pide perdón a Pedro Sánchez tras insultarle: "Para mis adentros dije: 'Me gusta la fruta'"

El pleno del Congreso de los Diputados se ha reunido para votar la candidatura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Entre los asistentes del pasado miércoles, destacó la presencia de Isabel Díaz Ayuso, y fue precisamente por un insulto hacia el candidato del PSOE.

Se intuyó en sus labios, que la presidenta de la Comunidad de Madrid pronunció "Qué hijoputa" refiriéndose al actual presidente del Gobierno en funciones. Esto ocurrió después de que el candidato socialista acusase de corrupción a la presidenta madrileña durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados.

El Partido Popular ha salido a respaldar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y miembros como Alfonso Serrano, secretario general de la formación, ha compartido el mensaje de "me gusta la fruta", ocultando el insulto.

En el discurso de Lobato, el líder del PSOE, de este jueves, ha pedido que Ayuso pida perdón a Sánchez. La candidata del PP ha reconocido haber insultado al candidato socialista: "A lo mejor ustedes tragan con todo, pero yo para mis adentros sí que lo dije: 'Me gusta la fruta'".

Ayuso ha comentado que el actual presidente del Gobierno en funciones "utilizó la tribuna y aprovechó para difamar a una presidenta autonómica, a mí y a mi familia (...) Si espera que le alabe y le diga lo guapo y lo listo que es cuando está hundiendo España, si pretende que yo le haga la rosca, se equivoca, a mí desde luego me gusta la fruta".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que es una "ciudadana libre que para mí misma puedo decir lo que quiera y lo que me da la gana".

Aun así, Díaz Ayuso ha recurrido a la ironía: "La señora García hace poco dijo mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido qué dijo me mola. El señor Padilla hace poco dijo facha, y yo entendí, qué pacha. Yo ayer dije me gusta la fruta".