Estos fueron los solteros más inesperados del año 2022

Tamara Falcó, Risto Mejide o Shakira, algunos de los solteros sorpresa del año Algunos como Laura Escanes o Gerard Piqué ya han rehecho su vida

El año 2022 ha estado marcado en la prensa del corazón por las rupturas, parejas que se han despedido para siempre y que nos han dejado con la miel en los labios acerca de lo que habría sido su futuro. Por esta razón, hoy que es el Día del Soltero, no viene mal hacer un repaso a algunas de las separaciones y divorcios más dolorosas (e inesperadas) de los últimos meses, y analizar en qué situaciones se encuentran sus protagonistas.

Separaciones y divorcios más sorprendentes del 2022

Tamara Falcó e Íñigo Onieva es uno de los casos más recientes: el chico fue infiel a la hija de Isabel Preysler delante de una cámara, y al principio tuvo el morro de negarlo. Finalmente, la pareja se rompió, y al menos ella sigue soltera (y sin intención de buscar novio). Algo parecido ocurrió con Risto Mejide y Laura Escanes, aunque teóricamente sin infidelidad: ambos publicaron un comunicado y lo dejaron, aunque a ella se le relaciona ahora con Álvaro de Luna.

Tampoco nos podemos olvidar de mencionar a Shakira y Gerard Piqué: mientras que la cantante colombiana puede celebrar el Día del Soltero, el ex futbolista azulgrana lo tiene difícil porque lleva varios meses sumido en una relación con Clara Chía.

Y por último, el divorcio (o no divorcio) de Ana María Aldón y Ortega Cano ha copado todas las portadas, aunque nosotros no le daríamos el status de solteros por el momento, porque los papeles no están firmados.