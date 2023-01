Di adiós al vaho del coche con este truco que puedes hacer en casa

Aplica por las ventanas espuma de afeitar y di adiós a este molesto problema En cambio, no funcionan el champú, las patatas ni el jabón de manos

A la hora de conducir, uno de los problemas más odiosos es el vaho. La razón por la que se crea el vaho es que el aire caliente tiene más vapor de agua que el aire frío, por lo que cuando entramos al coche en épocas frías o lluviosas, el aire interior se calienta mientras que los cristales, que dan al exterior, siguen estando fríos. Menos mal que hay trucos que puedes hacer en casa para minimizar este problema al mínimo.

Qué productos funcionan para decir adiós al vaho en el coche

Un conocido youtuber ha decidido compartir en un vídeo dos trucos que funcionan a la hora de quitar el vaho en el coche, y tres que se quedan en mito: para ello, utiliza patatas, jabón de manos, champú, espuma de afeitar, y evidentemente, un producto especializado contra el vaho de los coches. Este último, al menos en teoría, debe funcionar y así es.

Ahora bien, lo que pocos conocen es que la espuma de afeitar, si se expande con cuidado como hace el youtuber, también tiene interesantes propiedades contra el vaho. Por lo tanto, al contrario que el champú, las patatas y el jabón de manos que no solo no funcionan, sino que también generan restos grasos y empeoran la visión, en caso de no tener un producto especializado contra el vaho puedes utilizar espuma de afeitar.