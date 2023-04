La DGT recuerda a ciclistas cómo deben circular para evitar multas de hasta 200 euros

Cuidado con cruzar pasos de peatones, porque está prohibido En caso de querer cruzar un paso de peatones, debes bajarte de la bicicleta

No solo los conductores de vehículos tienen que cumplir unas determinadas normas de tráfico frente a los ciclistas que van por carretera. Estos últimos también deben respetar algunas obligaciones que, de lo contrario, pueden conllevar sanciones económicas de hasta 200 euros y la reprimenda de los agentes que te paren en plena calle.

¿Puede un ciclista cruzar un paso de peatones?

La respuesta es muy simple: no. Un ciclista, montado en su bicicleta, no puede cruzar un paso de peatones. Es decir, no se puede cruzar la calzada por esta zona específica de los viandantes mientras se va utilizando el citado medio de transporte, al igual que tampoco se puede circular por aceras y otras zonas peatonales. Ahora bien, hay una excepción.

Para cruzar un paso de peatones, el ciclista ha de bajarse de la bicicleta y cruzarlo andando, como harían el resto de peatones, porque de lo contrario, la sanción económica es de 200 euros.

Las #bicis no tienen prioridad en los pasos de #peatones .



Para cruzar por un paso de peatones, es obligatorio bajarse de la bici y cruzarlo andando..



Cruzar un paso de peatones sin bajar de la bici tiene 200 € de sanción.



Ahora bien, de nuevo, hablamos de excepciones: la única ocasión en la que se puede cruzar la calzada por un paso de cebra (esté regulado por un semáforo o no) sin bajarse de la bicicleta es cuando haya un carril bici o un paso para ciclistas en paralelo.