DGT: Los coches que se verían beneficiados con la propuesta de la OCU sobre las ZBE

Las localidades de más de 50.000 habitantes deben aplicar este año la nueva ley medioambiental que veta a los vehículos que más contaminan La OCU cree que se deben crear parkings disuasorios y gratuitos en los límites de las ZBE

Sin duda, parece que cada vez son más los que se encuentran en disconformidad con la llegada de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a las localidades de más de 50.000 habitantes. La última asociación en pronunciarse sobre la nueva Ley de Movilidad Sostenible ha sido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y considera que hay varios puntos a mejorar. En concreto, estos son siete.

La OCU cree que se deben crear parkings disuasorios y gratuitos en los límites de las ZBE para «facilitar a los residentes del extrarradio y de poblaciones limítrofes con coches sin distintivo el acceso rápido y sencillo a la ciudad».

Además, pide que se permita acceder a estas zonas a los vehículos más antiguos, aunque sea en ocasiones contadas, y solicita que se amplíen las ayudas del plan Moves a las familias con rentas más bajas.

Sin embargo, el punto en el que más hincapié hace la mencionada OCU es el del distintivo ambiental de la DGT. Estos entienden que el ayuntamiento correspondiente se base en esta norma para vetar el acceso a su localidad a determinados vehículos, pero también considera que existen modelos con la etiqueta 0 o Eco (que son los más ecológicos) que contaminan más que un coche diésel o gasolina moderno.

En concreto, hacen especial hincapié en los híbridos enchufables de gran cilindrada a los que les corresponde la etiqueta 0 y contaminan más que los modelos con motor de combustión (etiqueta C), indican.

Logo de la OCU. | SPORT.es

Sea como fuere, la norma que rige las ZBE dependerá de lo regulado por cada ayuntamiento de las mencionadas localidades. Aquellos que no dispongan de etiqueta porque su vehículo es demasiado antiguo, no podrán acceder a estas zonas de la localidad. Este veto podría aplicarse también a los modelos de etiqueta B e incluso los de etiqueta C podrían verse obligados a pagar un 'peaje urbano' para acceder a las ZBE.

La Organización de Consumidores y Usuarios cree que este modelo como tal no es viable y ha planteado siete puntos a corregir antes de la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en todo España. Sus propuestas son las siguientes:

Estas son las propuestas de la OCU

Señalización amplia, clara y bien visible de la entrada a la ZBE , tanto sobre la calzada, como en los laterales, incluyendo dispositivos luminosos. La gran mayoría de las sanciones en las zonas ya activadas son como consecuencia del desconocimiento del conductor o una mala señalización.

, tanto sobre la calzada, como en los laterales, incluyendo dispositivos luminosos. La gran mayoría de las sanciones en las zonas ya activadas son como consecuencia del desconocimiento del conductor o una mala señalización. Construcción de parkings disuasorios en los límites de las ZBE, gratuitos y bien conectados con el centro mediante transporte público . Es vital facilitar a los residentes del extrarradio y de poblaciones limítrofes con coches sin distintivo el acceso rápido y sencillo a la ciudad.

. Es vital facilitar a los residentes del extrarradio y de poblaciones limítrofes con coches sin distintivo el acceso rápido y sencillo a la ciudad. Una apuesta clara y decidida por la movilidad sostenible dando un buen impulso el transporte público, una amplia red de carriles bici protegidos y conectados entre sí , la peatonalización de las zonas históricas y comerciales , además de la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte. Actualmente, hay muchas ciudades donde la red de vías ciclistas es poco operativa y el uso de la bici, en consecuencia, resulta muy minoritario.

, , además de la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte. Actualmente, hay muchas ciudades donde la red de vías ciclistas es poco operativa y el uso de la bici, en consecuencia, resulta muy minoritario. Derecho a entrar en la ZBE con un coche sin distintivo de la DGT tres veces al año . El impacto medioambiental es muy limitado y, a cambio, se facilita la entrada a los residentes en caso de urgencia (por ejemplo, para acudir al hospital), además de a los turistas que esporádicamente visiten la ciudad.

. El impacto medioambiental es muy limitado y, a cambio, se facilita la entrada a los residentes en caso de urgencia (por ejemplo, para acudir al hospital), además de a los turistas que esporádicamente visiten la ciudad. Cambio del actual sistema de etiquetas ambientales de la DGT para que priorice las emisiones reales frente a la tecnología del motor . La mayoría de los nuevos vehículos diésel o gasolina contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada y que muchos mild hybrid.

. La mayoría de los nuevos vehículos diésel o gasolina contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada y que muchos mild hybrid. Ampliar las ayudas del Plan Moves para la compra de coches de segunda mano con etiqueta Eco o 0 emisiones dirigidas a familias con rentas bajas a las que no les alcanza para adquirir un vehículo nuevo y lo necesitan para entrar en la urbe por motivos laborales o familiares.

a las que no les alcanza para adquirir un vehículo nuevo y lo necesitan para entrar en la urbe por motivos laborales o familiares. Información centralizada sobre las principales características de las 149 zonas de bajas emisiones (ZBE) repartidas por España: regulación, extensión, accesos, situación de los aparcamientos disuasorios y comunicación con el transporte público, etc.