La DGT advierte: así puedes evitar una sanción confusa por culpa del carril izquierdo

La Dirección General de Tráfico acaba de dar un paso al frente para aclarar una de las dudas más recurrentes a lo largo y ancho de las carreteras de España.

Una cuestión que queda formulada a través de una pregunta: ¿estoy obligado a apartarme del carril izquierdo si voy a 120 kilómetros por hora y alguien me quiere adelantar?

Para dar una respuesta a esta cuestión, la DGT cuenta con un reglamento claro que no deja lugar a dudas: el conductor debe circular siempre en el carril de la derecha, salvo en poblaciones o calzadas con más de un carril por sentido.

La entidad explica en su normativa que esto se debe a que los conductores están obligados a dejar libre el carril izquierdo siempre que sea posible para dejarlo como vía de aceleración a otros conductores que nos quieran adelantar.

Por tanto, la conclusión a la que se puede llegar a través de esto tiene que ver con que, si no planeamos adelantar a nadie, lo ideal es que nos apartemos hacia el carril derecho en cuanto podamos.

De hecho, la DGT cuenta con un sistema de sanciones que contempla este tipo de infracciones, llegando a emitir multas de hasta 200 euros para aquellas personas que no respeten esta norma de tráfico.

Y es que el motivo de todo esto, según la dirección general de tráfico, tiene que ver con la idea de prevenir accidentes con tal de que no se produzcan adelantamientos por la derecha.

Siguiendo esta pauta puedes evitar una de las infracciones más desconocidas de Tráfico en España y, más importante todavía, incrementar tu grado de seguridad al volante de forma significativa.