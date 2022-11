Detienen a un cura que estaba practicando un trío sadomasoquista en una iglesia

Este macabro suceso ha ocurrido en Luisiana, y ha terminado con un incendio en la iglesia Travis Clark, culpable de actos obscenos por practicar este particular trío con dos prostitutas en el altar

Pearl River es una pequeña localidad en Luisiana (Estados Unidos) en la que nunca suele ocurrir nada. Por esta razón, el trágico suceso ocurrido en el interior de una iglesia ha conmocionado a la población: el ex párroco Travis Clark ha sido declarado culpable por practicar un trío sadomasoquista con dos prostitutas en pleno altar de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Y no, no es el guion de una película de Álex de la Iglesia, por mucho que lo parezca.

Si bien ahora ha transcendido este relato, los sucesos ocurrieron en el año 2020, y de no ser por un transeúnte que se encontraba paseando por la calle a altas horas de la madrugada, no nos habríamos enterado. Esta persona se extrañó al ver la luz de la iglesia encendida y se asomó por la puerta. En ese momento, comprobó que el cura estaba practicando sexo sadomasoquista con dos prostitutas, Mindy Dixon y Melissa Cheng, las cuales fueron detenidas de inmediato por la policía junto al religioso. Eso sí, antes provocaron sin quererlo un incendio que destrozó parte del altar...

El ex sacerdote, que ahora tiene 39 años, confirmó que realizó esta obscenidad en el interior de un templo religioso, por lo que fue acusado junto a las prostitutas de varios delitos: practicar relaciones sexuales en un lugar público y vandalismo. ¿La condena? Para Travis Clark, tres años de prisión que han sido conmutados por 3 años de libertad vigilada; las prostitutas, sin embargo, solo 2 años de prisión cada una (de nuevo conmutadas por libertad vigilada) acusadas de un delito de vandalismo.