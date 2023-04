Detenida una joven por abusar sexualmente de un perro y difundir el video en internet

La joven tuvo sexo con el animal y filmó la escena, para después subir el vídeo en redes sociales La acusada alega que le obligaron bajo amenazas a tener sexo con el animal y grabarlo

Estados Unidos y el mundo entero se encuentra en shock por la última noticia viral de la semana. Denise Frazier, de 19 años, ha sido arrestada por las autoridades norteamericanas tras abusar sexualmente de un perro. La joven tuvo sexo con el animal y filmó la escena, para después subir el vídeo en redes sociales. Frazier ha sido condenada por la justicia por crueldad animal con agravantes.

El medio estadounidense WDAM ha recogido las declaraciones de la mujer, que alega haber sido forzada a realizar el terrible acto. Según la joven, algunos usuarios le pagaban en la red social Snapchat por grabar videos con alto contenido sexual. Sin embargo, esta ocasión no sería de un pago de mutuo acuerdo, pues la acusada alega que le obligaron bajo amenazas a tener sexo con el animal y grabarlo.

Hasta el momento, no han podido confirmarse ninguno de los hechos. Según uno de los investigadores de la Oficina de Sheriff del Condado de Jones, ha afirmado que "no hay evidencias" que confirme este escenario, aunque no descartan ninguna hipótesis y aseguran que están investigando el caso.

La joven hizo su primera aparición en la Corte Judicial del Condado de Jones el pasado jueves 6 de abril. Donde fue condenada con una multa de 25.000 dólares y tiene prohibido acercarse a cualquier animal.