Las sorprendentes palabras de Matías Prats Jr. sobre su boda

Su compromiso con la periodista dará lugar el próximo mes de junio "He encontrado a la mujer de mi vida, así que vamos con todo”

El hijo del mítico presentador de televisión, Matías Prats, ha hablado de su boda con una reportera de 'El programa de Ana Rosa', Claudia Collado. Matías Prats Jr. ha estado en la alfombra roja de la película de 'Los tres mosqueteros, D'Artagnan' y ha hablado de su compromiso con la periodista, que dará lugar el próximo mes de junio.

El presentador ha confesado a 'Europa Press' que está muy ilusionado: “¡Y que tengo 38 tacos! Ya me ha llegado la hora, y con una persona muy especial”. También ha añadido: "Son los pasos lógicos y son los que me apetece dar en junio junto a Claudia. He encontrado a la mujer de mi vida, así que vamos con todo”.

Esta pareja celebrará su compromiso en Cataluña, donde ha nacido Claudia. Matías ha querido dar a conocer la labor de su prometida: “Ella es periodista, mejor que yo, de hecho. También se dedica a otras cosas y no tiene nada que ver con lo mío. Ejerce la profesión, pero de una forma más discreta” decía en '¡Hola!'.

Claudia Collado estudió en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Empezó su trayectoria profesional en 'Informativos Telecinco' en la delegación de Cataluña. Después, pasó por el Canal 24 horas de RTVE. Completó su experiencia en Antena 3 Noticias y laSexta Noticias. Ahora, lleva desde 2021 en la información política y de actualidad de 'El programa de Ana Rosa'.