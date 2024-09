Despídete de los atascos en el fregadero con este truco que utilizan los fontaneros

El fregadero es una de las zonas más ocupadas de tu cocina. Si friegas tres veces al día como mínimo (lo recomendable para no acumular platos y suciedad), puede que se vayan colando poco a poco restos de alimentos en las tuberías que acaben atascando todo. En este caso, la única solución es 'desatascar' el fregadero, pero como no es una tarea sencilla si no sabes hacerlo bien, te damos un consejo que utilizan los fontaneros profesionales para hacerlo.

Si el agua evacua despacio y tarda en abandonar el fregadero, puedes eliminar el atasco más superficial antes de que la situación empeore. Es en este momento cuando debes aplicar el truco de los fontaneros. Es tan sencillo como taponar el rebosadero con una pequeña cinta resistente al agua y evitar que salga aire. Se trata de un procedimiento de vital importancia que muchas veces olvidamos.

Una vez taponado el rebosadero (hablamos del orificio por el que sale el agua cuando empieza a desbordarse), evitamos que pase el aire que es la que evacúa el exceso de agua. De esta forma, la succión es mucho más efectiva y es más complejo que los tubos se terminen atascando.

Además, si el atasco ya es inevitable, tapando el agujero conseguimos que al utilizar el desatascador manual (o químico, algún producto del supermercado), la acción sea más eficaz.