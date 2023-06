La desgarradora explicación de Papi Gavi sobre el por qué no podrá participar en 'La Velada del Año 3'

El creador de contenido se ha mostrado muy triste por no poder asistir al evento Tras muchos meses de entrenamiento, Papi Gavi se quedará sin combatir

Alejandro Gavilán, más conocido como Papi Gavi, iba a ser uno de los streamers que participarían en 'La Velada del Año 3' el próximo 1 de julio, pero desgraciadamente el creador de contenido no podrá asistir al evento y, por tanto, no podrá librar su combate contra Ampeter.

Una noticia que ha puesto triste a muchísimos de sus seguidores pero no tanto como al propio creador de contenido, quién ha querido compartir unas palabras con todos los que esperábamos con ganas su combate en su cuenta de Twitter.

"El día que nos dieron los resultados del TAC cerebral y me enteré de que no iba a pelear al 100%, me rompí en pedazos, una parte de mi murió ese día, nunca había estado tan triste y desolado", empezaba diciendo Papi Gavi en el hilo de twits que publicó ayer por la noche. Y es que después de 4 meses de duro entrenamiento y preparación física para el combate, recibir una noticia como esta rompería a cualquiera.

Se terminó el sueño 💔.



"Estoy muy triste, las cosas pasan por algo y aunque ahora lo veo todo oscuro, lo veo todo pesimista, me volveré a levantar como siempre he hecho y seguiré haciendo. No voy a dejar de superarme y de intentar hacer que os sintáis orgullosos/as de mi", prometía a sus fieles seguidores, quienes no han dudado ni un momento en mostrarle todo su apoyo al creador de contenido famoso por su buen rollo y sus graciosos bailes.

Gavilán tampoco ha querido dejar escapar la oportunidad de agradecerle a Ibai y a todo su equipo la posibilidad de combatir en la tercera edición de la velada, y a su entrenador, a quién se refiere como una de las mejores personas que ha conocido en toda su vida: "Te has convertido en una gran figura en mi vida y me has ayudado a superarme como persona y deportista, eres un MAESTRO BRUTAL pero aún mejor persona Pablito", estas son las palabras que ha querido dedicarle a su entrenador para agradecerle todo lo que ha hecho por él.