¿Qué desea Piqué tras su retirada? Ya lo dijo en El Hormiguero...

Pablo Motos recordó lo que había pedido en El Hormiguero el futbolista en su última visita "Sería un placer que no me reconocieran"

La retirada de Gerard Piqué ha sido la noticia del año en materia futbolística: el defensa del F.C. Barcelona abandona el deporte profesional, y emprenderá nuevas aventuras profesionales de la mano de Kosmos Holding, un imperio millonario que participa en el desarrollo de eventos como la Copa Davis, en la compra de derechos de la Ligue 1 para que fuese retransmitida a través de Twitch y en otros tantos contratos.

Ahora bien, en su última visita a El Hormiguero, el hasta ahora jugador del club azulgrana pidió algo de cara a su por aquel entonces posible retirada.

Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, recordó ayer las palabras que el catalán pronunció en su plató: "he intentado en los últimos años preparar esta vida que me vaya a tocar tras mi retirada y tener otra rutina. Vas a echar de menos el césped, pero tendrás otro ambiente de trabajo en una empresa. No será tan duro, pero lo echaré de menos".

Pero Gerard Piqué dijo algo muy interesante, un deseo personal que probablemente nunca se cumpla: "sería un placer que no me reconocieran (...). Llevas jugando desde los 16 años y de golpe un día se acaba todo. Por muy preparado que estés, te dicen que es el precipicio y tardas mucho tiempo en adaptarte a la nueva vida. Además del hecho que antes eras una estrella, y ahora nadie te reconoce".