Descubren la gran mentira de 'La ruleta de la suerte' con esta pillada en directo

Un pequeño error a la hora de revelar las letras del panel ha revolucionado las redes. Muchos espectadores sospechaban de una gran trampa en 'La ruleta de la suerte' que ha quedado al descubierto, durante el programa de este lunes: este error de la azafata Laura Moure ya ha arrasado en las redes.

Durante el turno de una de las participantes trataba de descifrar el panel 'Te has hecho mayor si...', la joven apostaba por la "n" y la "s" y compraba la vocal "a". Justo en el momento de revelar todas las letras que aparecían en el panel la azafata se ha dirigido a girar las letras y por el camino se ha olvidado una, que se situaba en la parte baja de la pantalla. La evidencia ha sido clara: la letra se ha mostrado sin que Laura tocase la pantalla y ha sido la prueba definitiva de que no es la propia Laura Moure la que gira las letras de los paneles, si no que se hace automáticamente.

Al darse cuenta del error, la azafata se ha girado rápidamente moviéndose hacia la letra para disimular la equivocación pero la audiencia ya se había percatado del fallo. El descuido se ha viralizado en las redes sociales donde @brioenfurecida ha convertido en viral la secuencia, en tono cómico para demostrar lo engañado que se sentía.

SE CONFIRMAN MIS SOSPECHAS pic.twitter.com/nisg1lRNHo — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) September 11, 2023

"Atención, porque se sospecha lo que yo ya creía", decía el usuario mientras hacía zoom sobre el momento exacto en el que Moure se percata de su error y queda al descubierto que ella no gira las letras. "Te han pillado, llevas años engañando a la gente en España. Tú no le das la vuelta a nada... ¿Para qué estás?", ha espetado el creador mientras se podía ver la cara de circunstancia de Laura, al ver que se había desvelado el truco.