El motivo por el que Brad Pitt no presenta sus hijos a su novia

La relación del actor junto a Inés de Ramón parece estar en un buen momento Sin embargo el actor no quiere presentarle a sus hijos

Desde hace unos meses, Brad Pitt ha estado saliendo con Inés de Ramón, una empresaria y diseñadora de joyas a la que conoció el pasado mes de Noviembre.

Y desde entonces ya ha pasado un buen tiempo, pero aún así el actor no cree que sea el momento para que sus hijos conozcan a la nueva mujer que quiere a su lado, y la razón de esto es bastante más lógica de lo que podría parecer de primeras.

Según informa una fuente cercana a la pareja, el intérprete estaría esperando a asegurarse de que la relación parezca que vaya a durar mucho.

"Antes de que Brad le presente a Inés a sus hijos, quería asegurarse de que su relación fuera duradera porque eso no es algo que él tome a la ligera”, explica la fuente cercana. Y es que además de ser un romance bastante discreto, porque casi no se han dejado ver públicamente, parece que el actor aún no lo ve su futuro junto a la empresaria del todo claro.

En cambio, lo que sí que no ha dudado en hacer Brad Pitt ha sido presentarle a su novia algunos de sus amigos más cercanos. Estamos hablando George Clooney, Cindy Crawford o Rande Gerber, por ejemplo. Este hecho parece indicar que la relación está yendo mucho mejor de lo que algunos podrían pensar, aunque por el momento aún no han dado el paso de irse a vivir juntos.

Aún no sabemos cuando Ines de Ramon podrá conocer a Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y los mellizos Knox y Vivienne, quienes son los seis hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, aunque por el momento parece que tendrá que esperar un poco, al menos hasta que la relación se consolide del todo y el actor se visualice a sí mismo junto a la diseñadora de joyas durante muchos años.