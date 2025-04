Descubre el nuevo gran secreto deportivo: la creatina de Nutrisport

La creatina es un compuesto que se produce en el cuerpo humano a partir de tres aminoácidos: arginina, glicina y metionina. Se sintetiza en el hígado, los riñones y el páncreas, y se almacena principalmente en los músculos, donde cumple un papel clave en la producción de energía durante actividades físicas de alta intensidad y corta duración. De ahí que sea tan popular entre los deportistas. Pero además de sus beneficios a la hora de realizar ejercicio físico, también potencia la memoria, mejora el sueño y favorece la salud mental.

La creatina puede obtenerse a través de la dieta con alimentos ricos en proteínas como carnes rojas, salmón, atún, bacalao, pollo o lácteos, entre otros. Pero la cantidad que se obtiene de estos alimentos en ocasiones no es muy alta, lo que ha llevado a muchas personas a optar por la suplementación, no solo para mejorar el rendimiento físico, sino también para obtener beneficios adicionales para la salud. De hecho, diferentes estudios demuestran que la creatina está indicada desde la adolescencia. En cada etapa su contribución en la recuperación muscular, mantenimiento y desarrollo es clave y contribuye a un mantenimiento del sistema motor.

¿Para qué y para quién?

No hay lugar a dudas de que la creatina es uno de los suplementos más eficaces y respaldados científicamente para mejorar el rendimiento deportivo, especialmente en actividades de alta intensidad y corta duración como el levantamiento de pesas, el sprint o el entrenamiento en intervalos. Según la International Society of Sports Nutrition (ISSN), la suplementación con creatina aumenta la fuerza máxima, la potencia y la masa muscular magra hasta en un 15% en comparación con quienes no la consumen. Asimismo, estudios publicados en Journal of Strength and Conditioning Research apuntan a que la creatina también mejora la recuperación muscular tras el deporte. Esto se debe a que este suplemento incrementa las reservas de fosfocreatina en los músculos, facilitando una producción más rápida de energía (ATP) durante el esfuerzo físico.

Pero no solo aquellos que practican deporte de alta intensidad se han decantado por este suplemento. En 2024, un estudio que se publicó en Scientific Reports reportó que, con una dosis de creatina, el rendimiento cognitivo puede mejorar en fatiga. Esto se debe a que este compuesto reduce los efectos del estrés celular que se produce por la falta de sueño. También se ha observado su potencial como aliado en la salud mental ya que potencia los efectos de los antidepresivos. Para las mujeres en edad adulta presenta múltiples beneficios ya que algunas investigaciones sugieren que podría contribuir a prevenir la pérdida de densidad ósea.

Es importante recordar que, aunque hay suplementos que presentan grandes beneficios para la salud como es el caso de la creatina, no es mágico y siempre debe combinarse con una buena alimentación y ejercicio físico habitual que permita llevar una vida activa.

Nuevos formatos

