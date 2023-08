Descubre si han leído tu mensaje en WhatsApp aunque no tengan doble tick azul

La doble verificación de WhatsApp avisa al otro usuario de cuando has leído un mensaje Existe un truco para averiguar si han visto tu mensaje, aunque no tengan activado el doble check azul

La doble verificación de WhatsApp avisa al otro usuario de cuando has leído un mensaje. No obstante, esta opción es personalizable y puedes desactivarla. Aunque, debes tener en cuenta que en el momento que la desactives tampoco verás en los demás la verificación azul de mensaje leído. Sin embargo, existe un truco para averiguar si han visto tu mensaje, aunque no tengan activado el doble check azul.

Cuando un usuario desactiva el check azul de lectura, puede leer los mensajes de WhatsApp de la otra persona sin dejar rastro de visionado. Esta opción funciona correctamente para los mensajes de texto y otros archivos multimedia como las fotos, los stickers o los emojis. Por desgracia, no funciona con los clips de audio.

En este sentido, WhatsApp sigue marcando el doble tick azul cuando escuchas una nota de voz, aunque hayas desactivado las confirmaciones de lectura para los mensajes. Con este truco, podrás saber si la otra persona está leyendo tus mensajes si le envías un mensaje de voz corto. Si lo reproduce, este marcará el doble check azul, aunque los demás mensajes tengan el check en gris.

Otro de los trucos para saber si están leyendo tus WhatsApp son los grupos. En los mismos, la aplicación no tiene en cuenta las diferentes configuraciones de confirmación de lectura. Cuando envías un mensaje, el doble check se tornará azul cuando todo el mundo lo haya visto. Presiona prolongadamente sobre tu mensaje y selecciona 'info', podrás ver los usuarios que han leído el mensaje.