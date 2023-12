La desafiante frase de una soltera en 'First dates': "A mi no me toques..."

La soltera respondió de esta manera a los intereses de su cita El programa se emite de lunes a viernes a las 21:45 horas CET

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En esta situación, el programa ha unido a Javi y Gabriela como pareja. Javi, un madrileño de 33 años, aparentemente compartía intereses deportivos con Gabriela, quien tiene 34 años y también es de Madrid. A pesar de un inicio prometedor en la cita, todo tomó un rumbo inesperado cuando decidieron bailar durante la cena.

Él intentó acercarse a su cita en la pista de baile: "Yo le he generado rechazo, y en consecuencia, ella me ha generado rechazo también" comentó, algo que Gabriela rechazó desde el primer momento: "Es que no me gusta que me cojan",

La soltera no se cortó cuando fue preguntada por esta situación: "Pues a mí no me toques tanto, que no te conozco de nada. Quizá es que soy rarita, no lo sé". Tras la conclusión de la cena, a pesar de la afirmación de Gabriela de desear una segunda cita con Javi, la actitud de este último durante el baile tuvo un peso significativo. Finalmente, Javi la rechazó argumentando que "no tienen afinidad".