Denuncian a Gonzalo Montiel, futbolista del Sevilla, por violar a una joven en grupo

La joven se desmayó en casa de la familia de Montiel con hematomas y llena de barro El futbolista dio a conocer su versión de los hechos, donde reconocía conocer a la presunta víctima

Gonzalo Montiel, jugador de fútbol de la Selección Argentina y del Sevilla Fútbol Club ha sido notificado por su imputación en el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas". Los hechos habrían sucededido el uno de enero de 2019 en Buenos Aires.

La abogada de la denunciante, Raquel Hermida Leyenda, ha dado a conocer que el jugador argentino se presentó el pasado jueves, 15 de junio, para declarar en la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Número 3 de La Matanza.

El futbolista dio a conocer su versión de los hechos, donde reconocía conocer a la presunta víctima y haber tenido "relaciones sexuales consentidas" hace meses.

Gonzalo Montiel habría invitado a la mujer a una fiesta, donde le presentó a varios asistentes. Después, en un momento de la misma, Montiel abandonó la casa para llevar a dos amigos a sus casas. Cuando el jugador volvió, todo el mundo estaba fuera de la residencia.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado. Yo no entendía a qué se refería", recordaba en su declración. "Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa y que antes habían estado en el coche de mi papá que estabae stacionado de la casa", explicó antes de declarar que no conocía al tal Alexis.

Acosta Alexis sería el presento violador en la versión de Montiel. Sin embargo, la abogada de la denunciante mantiene que "no lo conoce". "Es más, para nosotros no existe", añadía la abogada Hermida Leyenda.

La presunta vícitima habría realizado la denuncia el 10 de enero de 2019 tras presentar unos estudios realizados en un centor médico después de los hechos denunciados, en los que quedarían reflejados la violencia sexual.

El 31 de marzo de 2023 la mujer ratificó la denuncia y amplio su declaración alegando que Montiel fue la última persona que vio después de "tomar dos tragos" antes de desmayarse.

Según el periodista Gustavo Grabia, la joven declaró que al despertarse se encontró "tirada en la entrada de la casa (de la familia Montiel) con hematomas, llena de barro, con toda la ropa desacomodada y con la hermana de Gonzalo grándome 'no te metas con mi hermano, no lo nombres, porque te voy a matar'".