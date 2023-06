Dejan plantado a José María, el señor de 90 años "que echa tres polvos al día porque el roce hace la unión", nada más entrar a 'First Dates'

"Mira Carlos que yo creo que me voy a ir", le ha dicho Fuencis a Sobera Jose María tiene 90 años pero afirma que "tiene más pelo que años"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa preparó una cita para José María, un jubilado de Huelva de 90 años "con más pelo que años" y una energía desbordante. Nada más llegar pidió al presentador Carlos Sobera que le pusieran 'Mi huelva tiene una ría' para bailar un pasodoble.

Antes de conocer a su cita, tuvo tiempo contarle a Sobera su truco infalible para triunfar en la cama: "Tengo un sistema en la cama con las mujeres para darles cariño y me da la vida. En invierno, sin bragas ni calzoncillos y la pierna echada por encima. Y en verano, desnudos los dos. Sin exagerarte, estaba echando tres pol*** cada día porque el roce hace el cariño y la unión", unas declaraciones que han dejado mudo al presentador.

Y sus técnicas de seducción de poco sirvieron al obuense, porque nada más entrar su cita tuvo claro que no era su tipo: "No me gusta nada", aseguró Fuencis. Su cita ha tenido claro que no era para ella: "la camisa no le pegaba con ese traje según la lleva" decía al verle. Y la de Segovia tenía claro que le faltaba clase y que no quería ni conocerle: "Mira Carlos que yo creo que me voy a ir", le decía al presentador. Cada vez que José María hablaba Fuencis solo podía decir "Ay, madre mía..." y se echaba las manos a la cabeza. Directamente le ha rogado al presentador que lo cancelará y lo ha dejado plantado en la puerta, ante la decepción de José María, aunque se le ha pasado rápido y se ha acercado a la barra a preguntar: "¿Hay otra?".