Si eres de los que deja la ropa en la silla de la habitación, te interesará saber esto

Hay prendas que necesitan ser lavadas cada vez que las usamos, como la ropa interior o los calcetines, pero hay otras que pueden utilizarse en más ocasiones sin necesidad de lavarlas, como puede ser los pantalones o camisas. El problema viene cuando las has usado, y no sabes si meterlas en el armario porque no están del todo limpias, y acabas acumulándolas en una silla de la habitación.

Para asegurarte de que la prenda no cogerá mal olor y se aireará, utiliza una percha y cuélgala , por ejemplo en el tendedero. Una vez haya pasado toda la noche, la ropa se habrá ventilado y por la mañana la puedes volver a poner en el armario.

Otra opción es colgar la prenda en el lavabo. El vapor del agua caliente es capaz de eliminar el mal olor y es una buena alternativa.

Un ejemplo sería el de tener alguna caja para dejar que la ropa repose. Esto es bastante ordenado, pero es importante no dejar las prendas tiradas de cualquier forma, ya que sino se quedará arrugada y no se aireará lo suficiente.

Esto suena muy obvio, pero si sabes que la silla de la habitación te llama para dejar la ropa, evita tenerla en el cuarto. Tan solo eso, hará que la guardes en el armario o la pongas a lavar.

Otra alternativa es poner la ropa utilizada durante 10 o 15 minutos en la secadora a alta temperatura. Esto eliminará una parte de las bacterias que provocan el mal olor.

Puedes utilizar el mítico galán de noche. Este mueble ayuda a que la ropa se airee sin coger ni una arruga y tener la prenda preparada para el día que quieras utilizarla. Puedes dejarla en una percha, o simplemente apoyada en las barras que ofrece.

Poner un banco a pie de cama hará que no dejes la ropa acumulada en la silla, ya que lo tendrás más cerca del colchón. Además, podrías coger uno con gran capacidad para guardar cojines, mantas, y otras cosas que podrías utilizar para dormir.