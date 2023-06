Lo deja: Carlos Sainz e Isa Hernáez han terminado su relación

Al parecer, los rumores de infidelidad habrían sido los motivos de la ruptura Así lo ha informado el periodista deportivo Matthew J. Thompson

Carlos Sainz y su pareja Isa Hernáez ya no son parejas, por lo que han roto su relación después de 6 años, como bien ha informado el periodista británico Matthew J. Thompson a través de Twitter. Según apunta el mencionado periodista, parece que los varios rumores de infidelidad que rodeaban a la pareja han acabado por hacer que esta se termine.

Sin duda, esta ha sido una noticia que no se esperaba, al menos de cara a los seguidores. Sea como fuere, ahora el piloto de Ferrari en la Fórmula 1 vuelve a la soltería después de una relación de 6 años en la que ambos han sido bastante discretos. De hecho, imaginaros la discreción, que hasta verlos juntos era complicado durante todos estos años.

