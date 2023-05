Así se declaró Javier Bárdem a Penélope Cruz en pleno rodaje: un amor de película

El actor conoció a Penélope con tan solo 17 años pero se reencontraron más tarde La pareja protagonizó su primer beso en una de las escenas de la película de Woody Allen

Javier Bardem está de estreno: 'La Sirenita' ya está disponible en cines. Un film protagonizado por Hale Bailey, en el que Bardem da vida al rey Tritón. Con motivo de la inauguración del film, Javier ha concedido una entrevista a Àngels Barceló en Cadena SER donde ha contado algunos de los detalles más desconocidos de sus inicios con Penélope Cruz.

Hace más de 30 años que el director Bigas Luna les dijo a él y a Penélope que eran "los mejores actores del mundo" y acabarían juntos, y así fue: "Nuestra hija se llama Luna por muchas cosas, pero también como homenaje a Bigas. No sé qué habría sido de mi vida sin esa película”, añade. Luna fue el director de 'Jamón, jamón' la película que supuso un acercamiento entre ellos.

Tres décadas de un flechazo de pata negra del cine español

Fue en 'Jamón, Jamón' cuando Javier quedó prendado de Penelópe: “Yo pensaba: ‘a esta le voy a seguir yo el rastro’, pero los tortazos que me daba en la película cuando le tocaba el culo eran de verdad”, decía el actor entre risas. Con tan solo 17 años el canario ya supo que la madrileña había captado su atención.

Pero tuvieron que pasar varios años para que el cine volviese a unirlos, fue en 'Vicky Cristina Barcelona', en 2007 cuando surgió el amor, ha contado el actor para Cadena SER.

“Se acababa el rodaje y pensé... Ay, que no le he dicho nada, y el último día ya le dije: ‘Oye por cierto, que me gustas’”, ha desvelado el actor. A lo que Àngels no ha tardado en preguntarle "¿Y la respuesta de Penélope? No me dejes así" y entre risas Javier le ha soltado: “Ella pensó: ‘¡Ya era hora, atontado!”, desvela, "y ahora estamos casados y tenemos dos hijos”, ha concluido.

Un primer beso de película

El flechazo que vivieron Javier Bardem y Penélope Cruz en ‘Vicky Cristina Barcelona’ fue tan grande que la pareja lo coronó con un beso de película, porque literalmente, filmaron su primer beso real en una de las escenas de la película de Woody Allen: “El último día, rodamos nuestro beso. Nos besamos, y seguimos, y seguimos, y cuando quisimos darnos cuenta, el equipo se había ido”, ha dicho el actor, sonrojado al hablar de Penélope.