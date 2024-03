La declaración completa de Antonio Tejado ante el juez entre lágrimas y contradicciones

Antonio Tejado acudía este viernes, 15 de marzo, ante el juzgado de Sevilla para prestar declaración. El sobrino de María del Monte lleva un mes en prisión tras ser acusado de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía. El propio televisivo fue quien pidió testificar para intentar conseguir la libertad provisional, de momento sin éxito.

Tejado respondió las preguntas del juez y de la defensa, pero no quiso contestar las preguntas del abogado de María del Monte. El testimonio ha durado aproximadamente 1 hora y 45 minutos, en las que ha repasado el vínculo que mantiene con el resto de detenidos, así como diversas cuestiones como el perro que le regaló a su tía poco después y su relación con Inmaculada Casal.

"No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente", expresaba el acusado, al mismo tiempo que descartaba su vínculo con alguna banda u organización criminal. "Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener", confirmaba con contundencia.

En respuesta a las razones de su insistencia sobre entregar el perro a su tía justo después del robo, Tejado explicaba que es "muy pesado y muy intenso". "Mi tía me pide un perro y yo me tiro una semana queriéndole entregar el perro todos los días porque al ser cachorro llora, ladra y mea, y es un capricho de mi tía y no tengo por qué estar cuidando al perro (...) Yo le dije que le llevaba el perro y me cambiaron de día de entrega por motivos laborales. Luego Inmaculada no se lo quería quedar y no se lo quería quedar nadie", añadía.

"Estoy convencido de que hasta mi tía sabe que yo no he hecho nada", aseguraba Tejado en su testimonio. Por su parte, María del Monte ha expresado su confianza en la justicia y el proceso judicial que se viene llevando a cabo, tal y como confirmó hace unas semanas: "hasta que un juez no se pronuncie, voy a seguir confiando en la presunción de inocencia".