La decisión que Álvaro Morata y Alice Campello han tomado sobre sus hijos

Hace una semana que Álvaro Morata y Alice Campello anunciaron su separación, tras ocho años de relación y cuatro hijos en común. La noticia fue totalmente inesperada para sus seguidores, que hace escasos días disfrutaban de las fotografías del matrimonio. La pareja explicó a través de un comunicado en redes sociales que la ruptura se debía al desgaste, sin que hayan intervenido terceras personas.

No obstante, no fue suficiente para silenciar los rumores sobre una posible infidelidad. En este contexto, Morata ha querido sincerarse con el periodista Javier de Hoyos, del programa 'D Corazón' en Televisión Española. Durante la conversación, el futbolista asegura que tiene "muy claro" que la relación con Alice está terminada.

"Otra cosa es que tengamos muy buena relación por nuestros cuatro hijos", ha destacado el delantero de la Selección Española. Desde Milán, ciudad de su nuevo club, ha comunicado que la influencer continuará residiendo en Madrid, hasta el momento. "Todo lo contrario a lo que se dice, de que ella quería venirse con su familia. Alice se quería quedar en España y no quería irse y otra mudanza", relata el comunicador.

Por otro lado, De Hoyos ha revelado la decisión que han tomado el matrimonio por sus hijos. "Él me dice que ha sido una decisión que han tomado los dos. Me ha negado que haya una reconciliación. En los últimos tiempos las discusiones eran continuas y que ambos tenían una cosa clara: no querían que sus hijos vieran a una pareja enfrentada todos los días, que preferían cortar la relación y empezar desde ahí".

Morata ha mostrado su enfado sobre los rumores de infidelidad. "Estoy cansado de que se diga que he sido infiel a Alice porque ni siquiera fui a la fiesta de la Selección para que no surgiesen este tipo de rumores". De hecho, no mantiene contacto con nadie para evitar estas situaciones. "Desde entonces no he hablado con nadie por respeto a ella y para que no surjan este tipo de noticias".

Finalmente, la nueva estrella del AC Milan ha roto su silencio y se ha abierto con el periodista, mostrando sus sentimientos en esta complicada situación. "Estoy destrozado. He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas. No solo de la prensa del corazón, también en la deportiva", finalizaba.