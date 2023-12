Lo que no debes hacer después de pagar en un bar: "Nunca entenderé si es por ayudarnos o..."

El usuario de TikTok @camarero_tiktoker ha sorprendido a todos sus seguidores con un vídeo muy crítico acerca de algunas actitudes que los clientes tenemos en los bares, y que complican mucho la labor de estos trabajadores: "A ver si entre todos conseguimos cambiar con este vídeo ciertos aspectos de algunos clientes que yo sé que lo hacéis sin maldad o por ayudarnos".

En primer lugar, una tradición es introducir los papelitos del azúcar o de los edulcorantes en la taza: "Es que nunca entenderé si es por ayudarnos o una manía. Por favor, si queréis ayudar a los camareros, compañeros, lo suyo es dejarlo en el plato. Nosotros vamos a la cocina y lo tiramos sin problemas y nos ahorráis el trabajo de tener que sacar todos los papelitos para tirarlos a la basura y lavarlo".

Son muchas las personas que han comentado la publicación y le dan la razón a este camarero: "Si lo piensas, es más fácil hacer deslizar un platito del café que tirar el papelito si se encuentra dentro de la taza, pegado con los restos del café".

Otros, en cambio, son mucho más duros y no piensan en el trabajo de los camareros: "No lo hago, pero ayer me cobraron 2,40 por un café enano, anda que voy a pensar encima si molesto" o "Más empatía, que los trabajadores suelen ser los que menos culpa tienen a la hora de fijar los precios".